طواف العلا 2025|”بيدكوك” يحصد أفضلية المرحلة الرابعة

الرياض – هاني البشر

شهد اليوم الجمعة 31 يناير 2025م، انطلاق المرحلة الرابعة من سباق طواف العلا 2025م، والتي انطلقت من قاعةِ مرايا، وصولاً إلى حرّة عويرض، بمسافةٍ بلغت 140.9 كلم؛ إذ استطاع البريطاني توماس بيدكوك درّاج فريق 36.5 “سويسرا” حصد أفضلية هذه المرحلة، للمرة الثانية في السباق، مسجلاً بذلك 3 ساعات و9 دقائق و46 ثانية، تلاهُ الجنوب أفريقي آلان هاذيرلي درّاج فريق جايكو- العُلا “أستراليا”، فيما حصد النمساوي رينر كيبلينجر درّاج فريق البحرين فيكتوريس “البحرين” المرتبة الثالثة في المرحلة.

وأكد البريطاني توماس بيدكوك، أن تكثيف التدريبات على مواجهة الظروف الصعبة، إلى جانب التجهيزات البدنية الجيدة؛ كانا بمثابة القيمة المضافة التي أسهمت في الحصول على أفضلية المرحلة.

وبالنظر إلى أفضلية القمصان، فقد نال البريطاني توماس بيدكوك القميصين الأحمر والأخضر، فيما حافظ البلجيكي ينز ريندرز درّاج فريق واغنربازين دبليو بي “بلجيكا” على القميص البرتقالي، وتمكّن النرويجي يوهانيس كولسيت درّاج فريق أونو– إكس موبيليتي “النرويج” من الحصول على القميص الأبيض.

ويُختتم غداً السبت 1 فبراير 2025م، سباق طواف العُلا 2025م، في مرحلته الخامسة، التي سينطلق فيها المتسابقون من مضمار سباقات الهجن والعودة إليه، بمسافةٍ تبلغ 169.6 كلم.