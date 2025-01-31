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شاهد| الهلال يقسو على الأخدود برباعية
الرياضة

شاهد| الهلال يقسو على الأخدود برباعية

صحيفة البلادaccess_time2 / شعبان / 1446 هـ      31 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على ضيفه الأخدود، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 18 بدوري روشن.

سجل اللاعب الشاب كايو سيزار الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 4، قبل أن يضيف الصربي سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 45+3، سجل البرازيلي ماركوس ليوناردو الهدف الثالث للهلال؛ ليعود اللاعب ويسجل الهدف الثاني له والرابع للهلال في الدققيقة 55.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 46 في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 15 نقطة بالمركز الرابع عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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