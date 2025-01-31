شاهد| الهلال يقسو على الأخدود برباعية

البلاد- جدة
حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على ضيفه الأخدود، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 18 بدوري روشن.
سجل اللاعب الشاب كايو سيزار الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 4، قبل أن يضيف الصربي سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 43.
وفي الدقيقة 45+3، سجل البرازيلي ماركوس ليوناردو الهدف الثالث للهلال؛ ليعود اللاعب ويسجل الهدف الثاني له والرابع للهلال في الدققيقة 55.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 46 في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 15 نقطة بالمركز الرابع عشر.
الهلال يضرب بالأربعة ويرفض التنازل عن صدارته🥇
📺 شاهد رباعية الأزرق ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/c4yCMiMWBC
— SSC (@ssc_sports) January 31, 2025