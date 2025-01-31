رسميًا.. نيمار يعود إلى سانتوس البرازيلي

أعلن المهاجم نيمار عودته لنادي سانتوس البرازيل بعد رحيله عن الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وانضم نيمار للهلال قادما من باريس سان جيرمان في أغسطس آب عام 2023 في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 90 مليون يورو (93.81 مليون دولار)، لكنه لم يشارك كثيرا مع النادي السعودي بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد أسابيع من انضمامه.
وقال نيمار في مقطع فيديو نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي: “لعب كرة القدم هو أكثر ما أحب. عائلتي وأصدقائي يعرفون بالفعل قراري، سأوقع عقدًا مع سانتوس.
“أن أولد وأحيا وأموت من أجل سانتوس شرف حظي به قلة… أنا على ثقة أن سانتوس وحده قادر على توفير الحب الذي أحتاجه؛ استعدادًا للتحديات القادمة في الأعوام المقبلة”.
وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس في عام 2009 وعمره 17 عامًا، وسجل 136 هدفًا ولعب 64 تمريرة حاسمة في 225 مباراة لمساعدة النادي على الفوز بكأس ليبرتادوريس لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عامًا في عام 2011.
وانضم إلى برشلونة في عام 2013، وفاز بدوري الدرجة الأولى الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 2015.
وخاض نيمار 128 مباراة دولية وسجل 79 هدفا لبلاده، متجاوزا حصيلة بيليه البالغة 77 هدفا. وكان ضمن تشكيلة البرازيل الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016 وساعد البرازيل على احتلال المركز الثاني خلف الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2021.
وانتقل إلى باريس سان جيرمان من برشلونة في عام 2017 مقابل مبلغ قياسي عالمي بلغ 222 مليون يورو وفاز بالدوري الفرنسي خمس مرات مع نادي العاصمة الفرنسية.
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