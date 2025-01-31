الرياضة رسميًا.. الاتحاد يضم الإسباني” أوناي هيرنانديز”

البلاد- جدة أعلن نادي الاتحاد رسميًا التعاقد مع الإسباني أوناي هيرنانيدز لاعب فريق نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ويلعب اوناي هيرنانديز- الذي يبلغ من العمر 20 عامًا- في مركز لاعب الوسط “الارتكاز”. وكتب حساب الاتحاد الرسمي عبر منصة “إكس” :”من برشلونة إلى جدة .. أوناي هيرنانديز ينضم إلى كتيبة النمور”. ويحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.