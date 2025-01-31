الرياضة

رسميًا.. الاتحاد يضم الإسباني” أوناي هيرنانديز”

صحيفة البلادaccess_time2 / شعبان / 1446 هـ      31 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن نادي الاتحاد رسميًا التعاقد مع الإسباني أوناي هيرنانيدز لاعب فريق نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويلعب اوناي هيرنانديز- الذي يبلغ من العمر 20 عامًا- في مركز لاعب الوسط “الارتكاز”.

وكتب حساب الاتحاد الرسمي عبر منصة “إكس” :”من برشلونة إلى جدة .. أوناي هيرنانديز ينضم إلى كتيبة النمور”.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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