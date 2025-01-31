جامعة جدة والخطوط الجوية السعودية.. شراكة جديدة لتعزيز فرص العمل

على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل “GLMC” في نسخته الثانية، أبرمت جامعة جدة مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز فرص العمل وتطوير مهارات الطلاب والخريجين من خلال مجالات متعددة، أبرزها برنامج التدريب التعاوني والتطوير المهني.
وأعربت رشا هندي، مديرة التأهيل والتوجيه المهني بجامعة جدة، عن أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية، قائلة: “نحن متحمسون لهذا التعاون الذي سيوفر لطلابنا وخريجينا فرصًا قيمة لاكتساب المهارات العملية والخبرة الميدانية في قطاع حيوي مثل الطيران. نؤمن بأن هذا الاتفاق سيسهم بشكل كبير في تعزيز فرص العمل وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل.”
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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