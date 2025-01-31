بقيادة الشهري.. الاتفاق يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية الشباب

البلاد- جدة
حقق فريق الاتفاق فوزًا صعبًا على نظيره الشباب بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 18 بدوري روشن.
سجل اللاعب الهولندي جورجنيو فينالدوم الهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل الشباب عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 40.
وتمكن اللاعب جواو كوستا من إحراز الهدف الثاني لفريق الاتفاق في الدقيقة 43. وأهدر عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء، احتسبها الحكم لفريق الشباب في الدقيقة 75، ليحرم فريقه من هدف التعادل. وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة سجل فينالدون الهدف الثالث لفريق الاتفاق.
بتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الشباب عند 29 نقطة في المركز السادس.
بثلاثية في شباك الشباب..
الاتفاق يعود لطريق الانتصارات في أول مباراة له مع المدرب سعد الشهري
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️
#دوري_روشن_السعودي #الاتفاق_الشباب | #SSC pic.twitter.com/lRiHJmFkOC
— SSC (@ssc_sports) January 31, 2025