بقيادة الشهري.. الاتفاق يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية الشباب

بثلاثية في شباك الشباب..

الاتفاق يعود لطريق الانتصارات في أول مباراة له مع المدرب سعد الشهري

شاهد أهداف المباراة 📺⤵️

#دوري_روشن_السعودي #الاتفاق_الشباب | #SSC pic.twitter.com/lRiHJmFkOC

— SSC (@ssc_sports) January 31, 2025