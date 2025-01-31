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بقيادة الشهري.. الاتفاق يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية الشباب
الرياضة

بقيادة الشهري.. الاتفاق يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية الشباب

صحيفة البلادaccess_time2 / شعبان / 1446 هـ      31 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الاتفاق فوزًا صعبًا على نظيره الشباب بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما  مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 18 بدوري روشن.

سجل اللاعب الهولندي جورجنيو فينالدوم الهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل الشباب عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 40.

وتمكن اللاعب جواو كوستا من إحراز الهدف الثاني لفريق الاتفاق في الدقيقة 43. وأهدر عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء، احتسبها الحكم لفريق الشباب في الدقيقة 75، ليحرم فريقه من هدف التعادل. وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة سجل فينالدون الهدف الثالث لفريق الاتفاق.

بتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الشباب عند 29 نقطة في المركز السادس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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