انطلاق منافسات المرحلة الأولى لرالي حائل تويوتا الدولي 2025

حائل- البلاد

انطلقت اليوم (الجمعة) منافسات المرحلة الأولى لرالي حائل تويوتا الدولي 2025، ولمسافة إجمالية تبلغ 442 كلم منها 261 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وفي بطولة السعودية تويوتا فقد اختار وليد الدخيل الانطلاق من المركز الأول، وخالد الشمري من المركز السابع، وفارس الشمري من المركز السادس.

أما فئة الأساطير فسينطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل من المركز الأول، وعبدالله باخشب من المركز الثاني، وأحمد الصبان من المركز الثالث، بينما سينطلق متصدر المرحلة الاستعراضية العماني حمد الوهيبي من المركز الرابع.

وكان الفحص الفني في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قد اعتمد تسجيل 94 مركبة، توزعت كالتالي: 26 مركبة في البطولة المحلية، و31 مركبة في بطولة الاتحاد الدولي، و29 دراجة، و7 مركبات في فئة الأساطير.

وستنطلق غدًا السبت المرحلة الثانية والأخيرة للرالي، التي ستمتد لمسافة 341 كلم، منها 160 كلم للمرحلة الخاصة.