الرياضة الموهبة الإسبانية” ميجيل كارفالهو” قدساوي حتى 2028

الدمام-البلاد

أنهى نادي القادسية تعاقده مع الموهبة الإسبانية ميجيل كارفالهو قادمًا من نادي إسبانيول بعقد يمتد حتى عام 2028. ويأتي ضم لاعب الوسط الإسباني البالغ 19 عامًا ضمن خطة النادي لتعزيز المواهب الشابة والتي من ضمنها الموهبة الغانية جيري أفري والبرازيلي غابرييل. وبرز كارفالهو في موسمه الأول مع فريق الشباب بإسبانيول عام 2021، حيث شارك منذ ذلك الحين في دوري الدرجة الثانية تحت 19 عامًا، ولعب 65 مباراة خلال خمسة مواسم. دوليًا، مثّل كارفالهو منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا في 11 مباراة، وانتقل بعدها لمنتخب تحت 18 عامًا بمباراة واحدة، وصولًا إلى منتخب تحت 19 عامًا ابتداءً من يناير 2024.