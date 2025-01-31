الرياضة الفتح يتعاقد مع الحارس نواف العقيدي على سبيل الإعارة

الدمام-البلاد

أعلنت إدارة نادي الفتح عن تعاقدها مع الحارس نواف العقيدي قادمًا من نادي النصر، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. وتهدف هذه الصفقة إلى تعزيز مركز حراسة المرمى في الفريق خلال الفترة المقبلة. وتأمل إدارة الفتح أن يسهم العقيدي في تقديم مستويات مميزة، ويعزز من استقرار الفريق خلال فترة الإعارة، فيما قدمت شكرها وتقديرها لإدارة النصر ووكيل اللاعب في انهاء اجراءات الاعارة.