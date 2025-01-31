الرياضة

الفتح يتعاقد مع الحارس نواف العقيدي على سبيل الإعارة

صحيفة البلادaccess_time2 / شعبان / 1446 هـ      31 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
أعلنت إدارة نادي الفتح عن تعاقدها مع الحارس نواف العقيدي قادمًا من نادي النصر، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. وتهدف هذه الصفقة إلى تعزيز مركز حراسة المرمى في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتأمل إدارة الفتح أن يسهم العقيدي في تقديم مستويات مميزة، ويعزز من استقرار الفريق خلال فترة الإعارة، فيما قدمت شكرها وتقديرها لإدارة النصر ووكيل اللاعب في انهاء اجراءات الاعارة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *