الخليج يتعاقد مع النمساوي توماس مورغ

الدمام-البلاد

أعلن نادي الخليج عن تعاقده مع لاعب الوسط النمساوي توماس مورغ، البالغ من العمر 30 عامًا، قادمًا من نادي باوك اليوناني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك في إطار تعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويملك مورغ مسيرة حافلة، حيث سبق له تمثيل منتخب النمسا في مختلف الفئات العمرية، إلى جانب خوضه تجارب احترافية في عدد من الأندية البارزة، أبرزها نادي رابيد فيينا، الذي دافع عن ألوانه من عام 2016 حتى 2020. كما خاض تجربة خارج بلاده مع نادي باوك اليوناني، وحقق معه كأس اليونان موسم 2020/2021 وكأس السوبر اليوناني موسم 2023/2024.

وتعد صفقة التعاقد مع مورغ إضافة قوية لخط وسط الخليج، الذي يحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، حيث يأمل الفريق في تعزيز نتائجه خلال الجولات المقبلة من المسابقة.