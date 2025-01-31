التعاون يضم الدولي المغربي صابيري

البلاد- جدة

أعلن التعاون المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع صانع اللعب المغربي عبد الحميد صابيري على سبيل الإعارة من فيورنتينا الإيطالي حتى نهاية الموسم.

ونشر التعاون عبر حسابه على منصة إكس “صانع اللعب المغربي عبد الحميد صابيري ينضم إلينا معارا من نادي فيورنتينا الإيطالي حتى نهاية الموسم الحالي

كما أعلن التعاون إنهاء عقد الثنائي ماتيوس كاسترو وجواو بيدرو بالتراضي بالتزامن مع إعلانه التعاقد مع صابيري.

ولفت صابيري الأنظار أثناء مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر حين حقق الفريق مفاجأة كبرى بتأهله إلى قبل نهائي البطولة.

ولعب المغربي (28 عاما) سابقا في الدوري السعودي مع الفيحاء عام 2023 وخاض معه 23 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها سبعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة.

ويحتل التعاون المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعد خوضه 17 مباراة حقق خلالها ستة انتصارات وخمسة تعادلات وست هزائم.