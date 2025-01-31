البرتغالي جورج فرنانديز يعزز دفاع الفتح

أعلنت إدارة نادي الفتح عن إتمام تعاقدها مع المدافع البرتغالي جورج فرنانديز، قادمًا من نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي، وذلك بعقد يمتد لمدة سنة ونصف. وتمت صفقة انتقال اللاعب بعد شراء عقده من النادي البرتغالي.

من جانبه، أعرب فرنانديز عن سعادته بالانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه يتطلع لتقديم أفضل ما لديه مع فريقه الجديد وتحقيق النجاحات الجماعية.

الفتح يسعى من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز صفوفه والظهور بأداء مميز في المباريات القادمة.أعلنت إدارة نادي الفتح عن إتمام تعاقدها مع المدافع البرتغالي جورج فرنانديز، قادمًا من نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي، وذلك بعقد يمتد لمدة سنة ونصف. وتمت صفقة انتقال اللاعب بعد شراء عقده من النادي البرتغالي.

من جانبه، أعرب فرنانديز عن سعادته بالانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه يتطلع لتقديم أفضل ما لديه مع فريقه الجديد وتحقيق النجاحات الجماعية.

الفتح يسعى من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز صفوفه والظهور بأداء مميز في المباريات القادمة.