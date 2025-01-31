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البرتغالي جورج فرنانديز يعزز دفاع الفتح
الرياضة

البرتغالي جورج فرنانديز يعزز دفاع الفتح

صحيفة البلادaccess_time2 / شعبان / 1446 هـ      31 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلنت إدارة نادي الفتح عن إتمام تعاقدها مع المدافع البرتغالي جورج فرنانديز، قادمًا من نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي، وذلك بعقد يمتد لمدة سنة ونصف. وتمت صفقة انتقال اللاعب بعد شراء عقده من النادي البرتغالي.

من جانبه، أعرب فرنانديز عن سعادته بالانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه يتطلع لتقديم أفضل ما لديه مع فريقه الجديد وتحقيق النجاحات الجماعية.

الفتح يسعى من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز صفوفه والظهور بأداء مميز في المباريات القادمة.أعلنت إدارة نادي الفتح عن إتمام تعاقدها مع المدافع البرتغالي جورج فرنانديز، قادمًا من نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي، وذلك بعقد يمتد لمدة سنة ونصف. وتمت صفقة انتقال اللاعب بعد شراء عقده من النادي البرتغالي.

من جانبه، أعرب فرنانديز عن سعادته بالانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه يتطلع لتقديم أفضل ما لديه مع فريقه الجديد وتحقيق النجاحات الجماعية.

الفتح يسعى من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز صفوفه والظهور بأداء مميز في المباريات القادمة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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