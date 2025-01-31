الرياضة

إعلان الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2025

صحيفة البلادaccess_time2 / شعبان / 1446 هـ      31 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الجمعة عن الكرة الرسمية التي ستُستخدم في منافسات كأس العالم للأندية 2025، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وستشهد البطولة، التي تُعد الأكبر في تاريخ كأس العالم للأندية، مشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات، حيث ستُستخدم الكرة الجديدة في جميع المباريات، بما في ذلك المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ميتلايف في نيويورك، يوم الأحد 13 يوليو، في تمام الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي (11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية).

ومن المقرر أن يشارك فريق الهلال السعودي في هذه المنافسة العالمية، حيث جاء ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب فرق ريد بول سالزبورغ النمساوي، وريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي.

ويطمح الهلال لتقديم أداء مميز في البطولة، التي تُعد فرصة ذهبية للأندية للمنافسة على اللقب العالمي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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