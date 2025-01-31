أمير حائل يرعى اختتام بطولة الأمير عبدالعزيز بن سعد الدولية للبوميرنج

حائل _ خالد الحامد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2025م بمنتزه المغواة للاحتفالات بحائل الجمعة اختتام بطولة الأمير عبدالعزيز بن سعد الدولية للبوميرنج التي تُقام في حائل لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ضمن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا 2025، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن فيصل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي، ووكيل إمارة منطقة حائل علي بن سالم آل عامر، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل المشرف العام على رالي حائل الدولي عمر بن عبدالله العبدالجبار.

وفور وصول سموه مقر الحفل زار متحف البوميرنج واطلع على محتوياته وأجنحته التي تحتوي على الرسومات الجبلية وأدوات الصيد في النماذج الأسترالية ونماذج الصيد المكتشفة في حائل البالغ عددها 14 نموذجًا في مواقع جبه وراطا والمنجور والقور والمسمى وعرنان، ولوحات فنية للرسوم الصخرية في منطقة حائل، بعد ذلك بدئ الحفل بالسلام الملكي، ثم شاهد سموه عرض مرئي تعريفي عن البطولة.

وأكد المشرف العام على البطولة مشاري النشمي أن اهتمام سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد أعاد هذه الرياضة العالمية إلى مقرها الأصلي في حائل حيث دلت النقوش الصخرية في المواقع الأثرية كانت موجودة في المنطقة قبل آلاف السنين، في ظل الدعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، مشيرًا إلى أن شباب حائل طبقوا بأفكارهم ونشاطاتهم رؤية المملكة الطموحة ‏لنستثمر في فنوننا الصخرية رابطين بين أهمية التراث والثقافة والاقتصاد والرياضة وخدمات المجتمع، مقدمًا شكره لإمارة المنطقة وهيئة التطوير وأمانة المنطقة على الدعم والمساندة لتنظيم هذه البطولة.

ثم شاهد سموه العروض الاحترافية للمتسابقين لاستخدام أداة البوميرنج، بعدها قدم أستاذ الآثار في جامعة حائل منسق البطولة الدكتور قصي التركي شكره لسمو أمير منطقة حائل الذي أشار بحكمته ورؤيته الاستشرافية لصنع مستقبل واعد لهذه الرياضة التي أعادة للأذهان الماضي العريق وألق الحاضر لمنطقة حائل التي تشهد تطورا لافتًا على كل الأصعدة وتحول الحلم إلى حقيقة وجعل المملكة الرائدة في الشرق الأوسط، بل والعالم.

بعدها كرم سمو أمير حائل الفائزين في المراكز الأولى في البطولة بعد أن حقق المتسابق لوجان برودبينت من الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول، و الألماني أليكس أوبري ثانيًا، والبرازيلي أندريه ربيرو حل ثالثًا، والمركز الرابع الأسترالي جراد بايهم، والسيدة ماري ابيرايو من فرنسا في خامس الترتيب، كما تم تكريم اللاعبين السعوديين المشاركين في البطولة تركي النشمي، وعبدالرحمن الشاعر، وعمر الشمري، وكذلك حكام البطولة، ورئيس نادي حائل للبوميرنج ناصر الشمري، ورئيس البطولة الدكتور مشاري النشمي، ومنسق البطولة قصي التركي.

كما كرم سموه المنسقة الدولية للبطولة الأسترالية فليستي ووتر، ورئيس الاتحاد الدولي للبوميرنج وبطل العالم لوغان برو ادبينت، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للبوميرنج روجر، والجهات الحكومية الداعمة بالمنطقة.

وتسلم سموه هدية تذكارية من نائب رئيس الاتحاد الدولي للبوميرنج بهذه المناسبة. حضر الحفل عدد من رؤساء الجهات الحكومية والمسؤولين في المنطقة.