10 أرقام من ليلة الأبطال التاريخية| 3 هاتريك.. وبايرن ميونخ يتجاوز برشلونة

البلاد- جدة

شهد ختام منافسات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا سلسلة من الأرقام المميزة. وأُسدل الستار على مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، في ليلة تاريخية شهدت إقامة 18 مباراة في توقيت واحد.

فيما يلي أبرز الأرقام التي شهدتها ليلة الأبطال التاريخية.

– بايرن ميونخ يحطم سلسلة برشلونة

مدد بايرن ميونخ سلسلة اللاهزيمة على أرضه في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا إلى 34 مباراة بعد فوزه على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 3-1 (32 انتصارًا وتعادلين).

وحقق العملاق البافاري بهذا الفوز أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المسابقة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة برشلونة (33 مباراة) بين عامي 2009، و2020.

– هاتريك مورغان روجرز

افتتح مورغان روجرز لاعب أستون فيلا التسجيل لفريقه في مباراته ضد سيلتيك بثنائية في الدقيقتين الثالثة والخامسة، ليصبح أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل هدفين في أول 5 دقائق من مباراة في المسابقة العريقة. وعاد مورغان روجرز ليكمل الهاتريك، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 4-2 على سيلتيك.

– هاتريك مارتينيز

أحرز لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان هاتريك في فوز فريقه على موناكو، مدونا ثلاثية الفوز 3-0، ومعها أول هاتريك له في المسابقة.

ورفع المهاجم الأرجنتيني رصيده إلى 17 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ليصبح الهداف التاريخي لإنتر ميلان في البطولة بالتساوي مع ساندرو مازولا (17 هدفًا).

– أصغر لاعب

تمكن جوليانو سيميوني لاعب أتلتيكو مدريد من تسجيل الهدف الأول، وصناعة الهدف الثاني خلال مباراة الفريق ضد سالزبورغ.

وبعمر 22 عامًا و42 يومًا، أصبح نجل المدرب دييغو سيميوني ثالث أصغر لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة لأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، بعد ساؤول نيغويز (20 عامًا و334 يومًا) ولوتشيانو فييتو (22 عامًا و3 أيام).

– أسرع ثلاثية لباريس

أنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه شتوتغارت بالتقدم بثلاثة أهداف في الدقائق 6 و17 و35.

وبات ذلك التقدم بنتيجة 3-0 هو الأسرع لفريق العاصمة الفرنسي في مباراة بدوري أبطال أوروبا (بعد تحديدًا 34:01 دقيقة) منذ 2 أكتوبر 2013 ضد بنفيكا (بعد 29:56 دقيقة)، بالمباراة التي انتهت 3-0.

– النيران الصديقة

أحرز غيرنوت تراونر مدافع فينورد هدفا بالخطأ في مرماه خلال مباراة الفريق أمام مضيفه ليل.

وأصبح فينورد ثالث فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل ثلاثة أهداف عكسية في نسخة واحدة للمسابقة، بعد فنربخشة (3 أهداف عكسية) في موسم 2007-2008، وجيرونا هذا الموسم 2024-2025 (4 أهداف عكسية).

– إنجاز لامين يامال

افتتح لامين يامال لاعب برشلونة التسجيل لفريقه في مواجهة أتالانتا، ليواصل تألقه بعمر (17 عامًا و200 يومًا).

وأصبح لامين يامال ثاني لاعب تحت 18 عامًا يسجل هدفين في دوري أبطال أوروبا، بعد زميله أنسو فاتي الذي سجل هدفه الثاني بعمر 17 عامًا و355 يومًا ضد فيرينكفاروزي عام 2020.

– أول هاتريك لديمبلي

أحرز الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان أول هاتريك في دوري أبطال أوروبا، والذي جاء في شباك شتوتغارت.

وبات عثمان ديمبلي خامس لاعب في باريس سان جيرمان يسجل 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بدوري الأبطال، بعد زلاتان إبراهيموفيتش (4 أهداف ضد أندرلخت عام 2013) ولايفن كورزاوا وكيليان مبابي ونيمار.



– أغرب شوط في دوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول من مباراة آيندهوفن وضيفه ليفربول بتقدم الفريق الهولندي بنتيجة 3-2.

وأصبحت مباراة آيندهوفن وليفربول أول مباراة في دوري الأبطال يسيطر عليها التعادل السلبي بعد مرور 25 دقيقة، قبل أن تشهد 5 أهداف بحلول نهاية الشوط الأول.

– 25 مساهمة لبيلينغهام

أحرز جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الهدف الثاني للفريق في مباراته ضد بريست.

وفي عمر 21 عامًا و214 يومًا، أصبح جود بيلينغهام ثالث أصغر لاعب يصل إلى 25 مساهمة في دوري أبطال أوروبا (12 هدفًا و13 تمريرة حاسمة)، بعد زميله كيليان مبابي (20 عامًا و306 أيام) وإيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي (21 عامًا و139 يومًا).

– رودريغو يتفوق على نفسه

تفوق البرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد على نفسه بعد تسجيله هدفين ضد استاد بريست.

وأسهم رودريغو بـ14 هدفاً في آخر 11 مباراة له مع ريال مدريد في جميع البطولات (سجل 10 وصنع 4)، أكثر مما أسهم في مبارياته الـ43 السابقة (سجل 9 وصنع 4).