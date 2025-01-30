نتائج يوم الحسم في دوري أبطال أوروبا.. السيتي يتأهل وليفربول يتصدر

أسدل الستار على مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، بانتهاء مباريات الجولة الأخيرة؛ حيث أقيمت مساء الأربعاء 18 مباراة في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليتحدد المتأهلون إلى دور الـ16 بشكل مباشر، والصاعدون إلى الملحق الفاصل.
وشهد هذا الموسم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا، وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32، وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).
وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.
الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
خسر ليفربول بنتيجة 2-3 أمام آيندهوفن، ليتوقف رصيده عند 21 نقطة، لكنه ظل في الصدارة.
واستفاد ليفربول من تعادل برشلونة، أقرب ملاحقيه، بنتيجة 2-2 مع أتالانتا، ليكتفي الفريق الكتالوني برفع رصيده إلى 19 نقطة في الوصافة.
أرسنال خسر بنتيجة 1-2 أمام جيرونا، ليتوقف رصيده عند 19 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى العدد ذاته من النقاط بفوزه 3-0 على موناكو.
واكتسح أتلتيكو مدريد مضيفه سالزبورغ النمساوي، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المرتبة الخامسة.
وفي المركز السادس جاء باير ليفركوزن الذي رفع رصيده إلى 16 نقطة بالفوز 2-0 على سبارتا براغ التشيكي.
كذلك ارتفع رصيد ليل إلى 16 نقطة بعدما اكتسح فينورد 6-1، وهو نفس رصيد أستون فيلا، صاحب المركز الثامن وآخر المتأهلين بشكل مباشر، الذي فاز على سلتيك 4-2.
المتأهلون إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
1- ليفربول – 21 نقطة
2- برشلونة – 19 نقطة
3- أرسنال – 19 نقطة
4- إنتر ميلان – 19 نقطة
5- أتلتيكو مدريد – 18 نقطة
6- باير ليفركوزن – 16 نقطة
7- ليل – 16 نقطة
8- أستون فيلا – 16 نقطة
الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
عاد ريال مدريد، حامل اللقب، بفوز سهل (3-0) من ملعب بريست، واكتفى ببطاقة الملحق لعدم تمكنه من الوصول لأول 8 مراكز، حيث رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ11.
كذلك فاز مانشستر سيتي 3-1 على كلوب بروج البلجيكي، ليحجز مقعده في ملحق ثمن النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ22.
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