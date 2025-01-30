الإقتصاد

“منشآت” تُنظِّم جولة الامتياز التجاري السادسة في تبوك

صحيفة البلادaccess_time1 / شعبان / 1446 هـ      30 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ تبوك

تُنظِّم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، جولة الامتياز التجاري في محطتها السادسة بمنطقة تبوك الأسبوع المقبل؛ وذلك خلال الفترة من 3 – 4 فبراير المقبل بجامعة تبوك؛ بهدف استعراض الفرص الاستثمارية للعلامات التجارية المشاركة وتوسعها في المنطقة، وتعزيز الترابط بين رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت والجهات ذات العلاقة.

وتأتي الجولة بالشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني، وجامعة تبوك، وبنك التنمية الاجتماعية، والمركز السعودي للأعمال، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغرفة تبوك، إضافة إلى مشاركة 20 علامة تجارية، و6 جهات ممكنة.

وتسعى الجولة من خلال فعالياتها إلى تحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري، والتعريف بالخدمات والبرامج الداعمة للعمل في القطاع، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تضم الجهات الممكنة والاستشارية وأصحاب العلامات التجارية ومانحي الامتياز التجاري.

كما ستُقدم “منشآت” خلال الجولة 8 ورش عمل متخصصة، بإسهام عددٍ من الجهات الممكنة، بالإضافة إلى عددٍ من قصص النجاح وجلسات استشارية وإرشادية للتعريف بالامتياز التجاري؛ تهدف من خلالها إلى تحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري.
ويمكن للمهتمين التسجيل لحضور الجولة عبر الرابط: https://franchisesa.monshaat.gov.sa؛ وذلك للتعرف على برنامج الجولة والاستفادة من الخدمات المقدمة خلالها.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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