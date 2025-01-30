مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يكرم وزير العدل

البلاد : متابعات

كرّم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ نظير جهود الوزارة في تعزيز منظومة العدالة.

وجاء تكريم معالي وزير العدل خلال فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم، المقام في مملكة البحرين، حيث تسلم الجائزة نيابة عن معاليه، وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي مشعل بن علي البلوي.

ويعكس هذا التكريم جهود المملكة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في الارتقاء بالقطاع العدلي في المملكة.