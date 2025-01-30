مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن

البلاد ــ الرياض

وقَّعت وزارة الحج والعمرة، مذكرة تفاهم مع “زين السعودية”؛ بهدف التعاون لترقية تجربة الزوّار، من خلال تطوير برنامج الحج المباشر، والقائم على خدمة ضيوف الرحمن لأكثر من 120 دولة حول العالم، عن طريق المنصة الرسمية “نسك حج”.

وستعمل المذكرة على تعزيز تجربة الزوّار، من خلال تطوير وتحسين تجربة شراء خدمات الاتصال داخل المملكة لضمان توفير أفضل خيارات خدمات الاتصال ووصولهم إلى المعلومات الصحيحة والدقيقة من خلال المنصة الرسمية، كما ستقوم “زين السعودية” برعاية منصة “نسك حج” الخاصة بخدمة زوّار الدول المستهدفة للحج المباشر وتوفير مميزات نوعية لمستخدمي المنصة.

وقال الرئيس التنفيذي للمبيعات في “زين السعودية” المهندس ماهر بن محمد الفواز: “ننطلق في زين السعودية من إستراتيجيةٍ واضحة لتحقيق الشمولية الرقمية على مستوى المملكة وتمكين بنية تحتية رقمية متطورة توفر أفضل تجربة عميل، ونواكب هذا التوجه بالتزامٍ وطني ديني اجتماعي؛ للإسهام بفعالية في الجهود الوطنية التي تستهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية الرقمية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، لتواكب خطته التنفيذية وتمكّن تحقيق مستهدفاته بالوصول إلى 30 مليون معتمر وحاج بحلول العام 2030، وحرص شديد على أن يتمتع جميع الحجاج بتجربةٍ رقمية غير مسبوقة تيسّر وتكمّل تجربتهم الروحانية والثقافية”.

وكانت “زين السعودية” قد نجحت في تحقيق تغطية المشاعر المقدسة بشبكة الجيل الخامس (5G) بنسبة 100% عبر جميع أبراجها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية التي نفذتها بقيمة 1.6 مليار ريال لتوسعة بنيتها التحتية وشبكتها من الجيل الخامس (5G) ومنظومة خدماتها الرقمية.