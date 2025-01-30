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مدن ومجتمعات صديقة للبيئة

صحيفة البلادaccess_time1 / شعبان / 1446 هـ      30 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

واصل” منتدى مستقبل العقار” أعماله بالعاصمة الرياض، الذي ترعاه الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، تحت شعار” مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية”، وذلك بمشاركة أكثر من 120 دولة، و500 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، وحضور بارز على المستويين المحلي والدولي.

وأكّد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحماد، في جلسة “دور الشراكات الحكومية في مجال التطوير العقاري، على أهمية بناء شراكات مع القطاع العام والقطاع الخاص، مبينًا أنّ الهيئة عملت على عدد من الشراكات مع كافة القطاعات الحكومية؛ لا سيما البلدي، لتطوير وتنظيم القطاع العقاري، وتعزيز الوضوح والشفافية والعدالة. كما شدد المتحدثون عل أهمية التطوير العقاري في إنشاء مدن ومجتمعات سكانية صديقة للبيئة، وتحفظ آثارها وتعزيز جودة الحياة.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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