مدن ومجتمعات صديقة للبيئة

البلاد – الرياض

واصل” منتدى مستقبل العقار” أعماله بالعاصمة الرياض، الذي ترعاه الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، تحت شعار” مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية”، وذلك بمشاركة أكثر من 120 دولة، و500 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، وحضور بارز على المستويين المحلي والدولي.

وأكّد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحماد، في جلسة “دور الشراكات الحكومية في مجال التطوير العقاري، على أهمية بناء شراكات مع القطاع العام والقطاع الخاص، مبينًا أنّ الهيئة عملت على عدد من الشراكات مع كافة القطاعات الحكومية؛ لا سيما البلدي، لتطوير وتنظيم القطاع العقاري، وتعزيز الوضوح والشفافية والعدالة. كما شدد المتحدثون عل أهمية التطوير العقاري في إنشاء مدن ومجتمعات سكانية صديقة للبيئة، وتحفظ آثارها وتعزيز جودة الحياة.