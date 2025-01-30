الرياضة

مختار علي يوقع للاتفاق 4 مواسم ونصف

صحيفة البلادaccess_time1 / شعبان / 1446 هـ      30 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
أعلن نادي الاتفاق تعاقده الرسمي مع اللاعب مختار علي، بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم ونصف، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للنادي فهد المطوع.

وأعرب المطوع عن أمله في أن يحقق مختار علي النجاح المطلوب مع الفريق، مؤكدًا أن النادي يثق بقدراته وإمكاناته لتقديم إضافة كبيرة في المرحلة المقبلة.

من جانبه، عبّر مختار علي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الاتفاق، مشيرًا إلى تطلعه لتقديم مستويات مميزة تسعد جماهير النادي، ومؤكدًا التزامه ببذل كل ما لديه لخدمة الفريق.

وبدأ مختار علي، لاعب الوسط، مسيرته الكروية في الفئات السنية بنادي تشيلسي الإنجليزي، حيث تلقى تدريبه الأساسي.

وانضم إلى نادي فيتيسه الهولندي على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي النصر، حيث لعب عدة مواسم، وساهم في تحقيق عدد من الإنجازات مع الفريق العاصمي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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