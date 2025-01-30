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ماتياس يايسله: سعيد بتطور لاعبي الأهلي
الرياضة

ماتياس يايسله: سعيد بتطور لاعبي الأهلي

صحيفة البلادaccess_time1 / شعبان / 1446 هـ      30 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أبدى الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب مضيفه العروبة في لقاء الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

وقال يايسله خلال المؤتمر الصحفي:” بشكل عام مباراة جيدة، فخور باللاعبين على سيطرتهم على مجريات اللقاء وفق ما نريد”.

وعن صفقة الأهلي الجديدة قال:” اللاعب دامس حضر منذ ساعات، وقدم من رحلة طويلة وفضلت منحه دقائق قليلة للمشاركة في المباراة”.

وواصل يايسله:” سعيد للغاية على تطور لاعبي الأهلي والتفاهم بينهم في المباراة والتزامهم في مراكزهم”.

وختم تصريحاته:” دوري روشن السعودي قوي جداً، المنافسة فيه صعبة، علينا أن نؤمن بمشروعنا، والأهم هو دعم جماهيرنا”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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