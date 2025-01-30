ماتياس يايسله: سعيد بتطور لاعبي الأهلي

أبدى الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب مضيفه العروبة في لقاء الجولة 18 من دوري روشن السعودي. وقال يايسله خلال المؤتمر الصحفي:” بشكل عام مباراة جيدة، فخور باللاعبين على سيطرتهم على مجريات اللقاء وفق ما نريد”. وعن صفقة الأهلي الجديدة قال:” اللاعب دامس حضر منذ ساعات، وقدم من رحلة طويلة وفضلت منحه دقائق قليلة للمشاركة في المباراة”. وواصل يايسله:” سعيد للغاية على تطور لاعبي الأهلي والتفاهم بينهم في المباراة والتزامهم في مراكزهم”. وختم تصريحاته:” دوري روشن السعودي قوي جداً، المنافسة فيه صعبة، علينا أن نؤمن بمشروعنا، والأهم هو دعم جماهيرنا”.