طواف العلا 2025|البلجيكي”ميرليه” يواصل تميزه ويخطف أفضلية المرحلة الثالثة

متابعة- هاني البشر

انطلقت اليوم الخميس 30 يناير 2025م منافسات المرحلة الثالثة من سباق طواف العلا، الذي يقام للمرة الخامسة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، بالتعاون مع منظمة ASO والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبإشرافٍ من وزارة الرياضة.

وكانت مرحلة اليوم قد انطلقت من منطقة الحِجْر، وصولاً إلى قلعة تيماء، بمسافةٍ بلغت 180.6 كلم، نال فيها البلجيكي تيم ميرليه درّاج فريق سودال كويك- ستيب “بلجيكا” المرتبة الأولى، مسجلاً 4 ساعات و16 دقيقة و23 ثانية، تلاه الهولندي ديلان جروينويغن، درّاج فريق جايكو- العُلا “أستراليا”، فيما أكمل الكولمبي خوان سيباستيان مولانو، درّاج فريق الإمارات “الإمارات العربية المتحدة” النِصاب بحلوله ثالثاً في الترتيب.

وأشار البلجيكي تيم ميرليه الحائز على المركز الأول في الجولة الثالثة، إلى أن الراحة التي تلقاها في اليوم السابق؛ منحتهُ دافعاً قوياً خلال المنافسات، وأن المنعطفات في الجزء الأخير من المرحلة، أسهمت في وقوع حالات تشتُّت.

وبالعودة إلى أفضلية القمصان، فقد نال البلجيكي تيم ميرليه القميص الأحمر؛ نظير حصوله على نتائج مميزة خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما نال البريطاني توماس بيدكوك درّاج فريق 36.5 “سويسرا” على أفضلية القميص الأخضر، وحصل النرويجي أدني هولتر درّاج فريق أونو– إكس موبيليتي “النرويج” على القميص الأبيض كأفضل متسابقٍ تحت 25 عاماً، بينما حمل البلجيكي ينز ريندرز درّاج فريق واغنر بازين دبليو بي “بلجيكا” القميص البرتقالي.

جدير بالذكر أن غداً الجمعة 31 يناير 2025م، سيشهد انطلاق المرحلة الرابعة لسباق طواف العلا 2025م، وذلك من قاعة مرايا، وصولاً إلى مطل حرّة عويرض، وبمسافةٍ تبلغ 140.9 كلم.