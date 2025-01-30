شاهد| النصر يعبر الرائد بثنائية.. ويستعيد” الثالث”

البلاد- جدة
حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، في بريدة، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.
انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة 35، ليرفع رصيده من الأهداف في روشن بالموسم الجاري إلى الرقم 15 ويستمر في صدارة الهدافين.
وفي الشوط الثاني، أضاف نواف بوشل الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 47. فيما قلص أمير سعيود النتيجة، وسجل هدفًا لفريقه الرائد في الدقيقة 76.
الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 38 ليحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، ويتراجع الرائد إلى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقطة بعد الهزيمة.
هدددددف!⚽️
الهدف يصل.. 🔥
رونالدو يسجل أول الأهداف النصراوية ⚽️
الرائد 0 × 1 النصر#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_النصر | #SSC pic.twitter.com/zEROPMXrPa
— SSC (@ssc_sports) January 30, 2025
هدددددف!⚽️
صناعة من رونالدو والثاني يأتي من بوشل ⚽️🔥
الرائد 0 × 2 النصر#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_النصر | #SSC pic.twitter.com/A4p0fc7A5R
— SSC (@ssc_sports) January 30, 2025
هدددددف!⚽️
الرائد يقلص الفارق! 🔥
سعيود يضع أول الأهداف لفريقه في شباك النصر ⚽️
الرائد 1 × 2 النصر#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_النصر | #SSC pic.twitter.com/iL1pnhGsxG
— SSC (@ssc_sports) January 30, 2025