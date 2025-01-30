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شاهد| النصر يعبر الرائد بثنائية.. ويستعيد” الثالث”
الرياضة

شاهد| النصر يعبر الرائد بثنائية.. ويستعيد” الثالث”

صحيفة البلادaccess_time1 / شعبان / 1446 هـ      30 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، في بريدة، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة 35، ليرفع رصيده من الأهداف في روشن بالموسم الجاري إلى الرقم 15 ويستمر في صدارة الهدافين.

وفي الشوط الثاني، أضاف نواف بوشل الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 47. فيما قلص أمير سعيود النتيجة، وسجل هدفًا لفريقه الرائد في الدقيقة 76.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 38 ليحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، ويتراجع الرائد إلى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقطة بعد الهزيمة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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