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شاهد| الرياض يزيد أوجاع الوحدة في ” روشن”
الرياضة

شاهد| الرياض يزيد أوجاع الوحدة في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time1 / شعبان / 1446 هـ      30 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ارتقى فريق الرياض إلى المركز السابع بترتيب دوري روشن، بعد فوزه على ضيفه الوحدة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، في الرياض ضمن منافسات الجولة 18.

 

 

سجل هدف الرياض والمباراة الوحيد اللاعب عبدالله العويشر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد الرياض إلى 28 نقطة محتلاً المركز السابع، والخسارة زادت من صعوبة مهمة الوحدة؛ حيث تجمد رصيده عند 13 نقطة في المرتبة قبل الأخيرة.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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