شاهد| الرياض يزيد أوجاع الوحدة في ” روشن”

البلاد- جدة
ارتقى فريق الرياض إلى المركز السابع بترتيب دوري روشن، بعد فوزه على ضيفه الوحدة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، في الرياض ضمن منافسات الجولة 18.
سجل هدف الرياض والمباراة الوحيد اللاعب عبدالله العويشر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.
الفوز رفع رصيد الرياض إلى 28 نقطة محتلاً المركز السابع، والخسارة زادت من صعوبة مهمة الوحدة؛ حيث تجمد رصيده عند 13 نقطة في المرتبة قبل الأخيرة.
هددددددف⚽!
الأول للرياض.. قذيفة مينساه تمنح المدرسة التقدم🔥⚽
الرياض 1 × 0 الوحدة#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/JATM510x5u
— SSC (@ssc_sports) January 30, 2025