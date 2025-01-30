الرياضة

شاهد| الأهلي يتغلب على العروبة بثنائية

صحيفة البلادaccess_time1 / شعبان / 1446 هـ      30 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على مضيفه فريق العروبة، بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 18 بدوري روشن.

سجل اللاعب زياد الجهني الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 9، بعد عرضية من ركنية لرياض محرز حولها برأسه داخل الشباك.

وفي الدقيقة 76، سجل المهاجم فراس البريكان الهدف الثاني لفريق الأهلي، بتسديدة أرضية صاروخية، فشل الحارس في التصدي لها، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 90+5، أحرز منها الإنجليزي إيفان توني الهدف الثاني للأهلي داخل شباك العروبة.

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد العروبة عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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