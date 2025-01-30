شاهد| الأهلي يتغلب على العروبة بثنائية

البلاد- جدة
حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على مضيفه فريق العروبة، بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 18 بدوري روشن.
سجل اللاعب زياد الجهني الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 9، بعد عرضية من ركنية لرياض محرز حولها برأسه داخل الشباك.
وفي الدقيقة 76، سجل المهاجم فراس البريكان الهدف الثاني لفريق الأهلي، بتسديدة أرضية صاروخية، فشل الحارس في التصدي لها، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 90+5، أحرز منها الإنجليزي إيفان توني الهدف الثاني للأهلي داخل شباك العروبة.
بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد العروبة عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.
شاهد ثنائية الأهلي في شباك العروبة بصوت المعلق سليمان الشريف📺⤵️#دوري_روشن_السعودي#العروبة_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/4YrIAvlluf
— SSC (@ssc_sports) January 30, 2025