رسميًا.. الشهري يقود الاتفاق حتى نهايـة الموسم

الرياضةرسميًا.. الشهري يقود الاتفاق حتى نهايـة الموسم صحيفة البلادaccess_time1 / شعبان / 1446 هـ 30 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن نادي الاتفاق اليوم الخميس، التعاقد رسميًا مع المدرب سعد الشهري، لتولي قيادة الفريق، خلفًا للمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد. وقبل ساعات، أعلن نادي الاتفاق، اليوم الخميس، إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد. وقبل رحيل جيرارد، كان فريق الاتفاق يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، بعد مرور 17 جولة. ويستعد فريق الاتفاق لمواجهة مرتقبة أمام الشباب، غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 18 بدوري روشن.