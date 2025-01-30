تعرف على منافس مانشستر سيتي في ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

البلاد- جدة

اقتنص مانشستر سيتي الإنجليزي أحد مقاعد الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على كلوب بروغ البلجيكي.

وفاز مانشستر سيتي على ضيفه كلوب بروغ بنتيجة 3-1 في الجولة الثامنة (الأخيرة) من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، ويحتل المركز 22 في جدول الترتيب.

– منافس مانشستر سيتي في ملحق دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة، سيواجه مانشستر سيتي أحد فريقي بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني، اللذين احتلا المركزين 11 و12 في جدول الترتيب، بعد فوزهما على استاد بريست الفرنسي 3-1، وسولفان براتيسلافا السلوفاكي 3-1 على الترتيب.

– موعد قرعة ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

تقام القرعة الخاصة بملحق دور الـ16 يوم الجمعة المقبل الموافق 31 يناير 2025 في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

بينما تقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 يومي 11 و12 فبراير، فيما تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

– منافس مانشستر سيتي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

سيواجه مانشستر سيتي حال تأهله إلى دور الـ16 أحد فريقي باير ليفركوزن الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني، اللذين تأهلا بشكل مباشر في المركزين 5 و6 على الترتيب.

– موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

تقام قرعة دور الـ16 يوم الجمعة 21 فبراير، لتحدد أي من الفرق التي تأهلت بشكل مباشر إلى هذا الدور سيواجه من ضمن الفرق التي واصلت مشوارها عبر الملحق.

يذكر أن المسار بعد ذلك سيكون محددا حتى المباراة النهائية، مثلما يحدث في البطولات المجمعة، وذلك بدلا من إجراء قرعة مخصوصة لثمن النهائي وربع النهائي كما كان يحدث من قبل.