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بنك (إس تي سي) يبدأ نشاطه

صحيفة البلادaccess_time1 / شعبان / 1446 هـ      30 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أعلن البنك المركزي السعودي عدم الممانعة من بدء مزاولة (بنك إس تي سي) عملياته المصرفية في المملكة، في إطار أهداف (ساما) بدعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي والمنافسة في القطاع المصرفي؛ بما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي على نحو خاص، والاقتصاد السعودي بعامة.

ويواصل البنك المركزي السعودي بذل الجهود؛ لتعزيز قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي، وزيادة إسهاماته في تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية السعودية 2030، المتواكبة مع تعزيز مبدأ الشمول المالي، وذلك من خلال تمكين رواد الأعمال والمؤسسات المالية من تقديم الخدمات المالية في الأسواق السعودية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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