بنك (إس تي سي) يبدأ نشاطه

البلاد – الرياض

أعلن البنك المركزي السعودي عدم الممانعة من بدء مزاولة (بنك إس تي سي) عملياته المصرفية في المملكة، في إطار أهداف (ساما) بدعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي والمنافسة في القطاع المصرفي؛ بما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي على نحو خاص، والاقتصاد السعودي بعامة.

ويواصل البنك المركزي السعودي بذل الجهود؛ لتعزيز قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي، وزيادة إسهاماته في تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية السعودية 2030، المتواكبة مع تعزيز مبدأ الشمول المالي، وذلك من خلال تمكين رواد الأعمال والمؤسسات المالية من تقديم الخدمات المالية في الأسواق السعودية.