“الفيصل” عن انضمام صلاح لـ” روشن”: الأمر متروك للأندية

البلاد- جدة

أكد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أنه يتمنى تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول في الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أنه سيكون إضافة جيدة مع باقي النجوم.

وقال الفيصل خلال حديثه مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان: إذا أخذت جميع المعايير الصحيحة بالنسبة لنا، فإننا نحب أن نحصل عليه، إنه مصري ولدينا علاقة جيدة جداً”.

وأضاف وزير الرياضة: “نشعر أننا واحد مع المصريين، أيضاً هو من ثقافتنا وأنت تعرف التاريخ؛ ولذلك، أن يكون لديك محمد صلاح أو لاعبون آخرون فذلك قدوة جيدة، أنت تعرف متعة وامتياز ذلك في الدوري السعودي”.

وتابع: “الأمر متروك للأندية لاتخاذ قرار ومعرفة المفاوضات الجارية، لكن أعتقد أنك تعرف في النهاية نريد أن يكون الدوري ضمن أفضل خمس بطولات دوري متابعة ومتفوقة تجارياً، وبطولة قوية يطمح الناس في جميع أنحاء العالم إلى اللعب هنا في الدوري السعودي”.

وأتم تصريحاته: “لا أرى أن هناك أي ضرر في ذلك، ويمكننا التعاون مع الجميع في أوروبا للتأكد من أننا نستطيع تحقيق ذلك”.