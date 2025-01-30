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“الفيصل” عن انضمام صلاح لـ” روشن”: الأمر متروك للأندية
الرياضة

“الفيصل” عن انضمام صلاح لـ” روشن”: الأمر متروك للأندية

صحيفة البلادaccess_time1 / شعبان / 1446 هـ      30 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أكد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أنه يتمنى تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول في الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أنه سيكون إضافة جيدة مع باقي النجوم.

وقال الفيصل خلال حديثه مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان: إذا أخذت جميع المعايير الصحيحة بالنسبة لنا، فإننا نحب أن نحصل عليه، إنه مصري ولدينا علاقة جيدة جداً”.

وأضاف وزير الرياضة: “نشعر أننا واحد مع المصريين، أيضاً هو من ثقافتنا وأنت تعرف التاريخ؛ ولذلك، أن يكون لديك محمد صلاح أو لاعبون آخرون فذلك قدوة جيدة، أنت تعرف متعة وامتياز ذلك في الدوري السعودي”.

وتابع: “الأمر متروك للأندية لاتخاذ قرار ومعرفة المفاوضات الجارية، لكن أعتقد أنك تعرف في النهاية نريد أن يكون الدوري ضمن أفضل خمس بطولات دوري متابعة ومتفوقة تجارياً، وبطولة قوية يطمح الناس في جميع أنحاء العالم إلى اللعب هنا في الدوري السعودي”.

وأتم تصريحاته: “لا أرى أن هناك أي ضرر في ذلك، ويمكننا التعاون مع الجميع في أوروبا للتأكد من أننا نستطيع تحقيق ذلك”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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