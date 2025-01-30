العُلا تستعد لبطولة كأس الفرسان للقدرة والتحمل 2025

تستعد محافظة العُلا لاستضافة بطولة كأس الفرسان للقدرة والتحمّل يومي 8 و9 فبراير 2025، بتنظيمٍ من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وبالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية، ومشاركة 320 فارسًا من 66 دولة.
وتتضمن البطولة منافستين رئيسيتن، كأس خادم الحرمين الشريفين لمسافة 120 كيلومترًا من المستوى الثاني، وكأس قرية المعتدل لمسافة 160 كيلومترًا من المستوى الثالث، مما يشعل أجواء المنافسة فوق رمال العُلا الذهبية.
ويتضمن كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل جائزة هي الأكبر في تاريخ رياضات القدرة والتحمّل، حيث تبلغ قيمتها 15 مليون ريال، بينما يُنافس المتسابقون في منافسة كأس قرية المعتدل للقدرة والتحمّل على جوائز قيَّمة تصل إلى 5 ملايين ريال.
وتُمثّل بطولة كأس الفرسان للقدرة والتحمّل حجر الزاوية في رؤية العُلا لترسيخ مكانتها وجهة عالمية في رياضات القدرة والتحمّل، كما تُمهّد الطريق لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمّل من الاتحاد الدولي للفروسية 2026، وبفضل المرافق المتطورة في قرية الفرسان للفروسية، سيخوض المتنافسون تجربة فريدة تجمع بين جمال المناظر الطبيعية في العُلا وعراقة تراث الفروسية السعودي.
ويُجسّد هذا الحدث التزام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بتحويل العُلا إلى مركز عالمي لرياضة الفروسية، واختتام موسم حافل بفعاليات الفروسية النخبوية في المملكة.
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