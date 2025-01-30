الأمير عبدالعزيز بن سعد يُطلق شارة بدء انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2025

حائل- خالد الحامد

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2025 م (الخميس)، شارة بدء انطلاق سباق الرالي.

جاء ذلك خلال رعاية سموه للحفل الذي أقيم اليوم بهذه المناسبة بمركز المغواة بحائل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن فيصل بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي، ووكيل الإمارة المكلف علي بن سالم آل عامر، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عمر بن عبد الله العبد الجبار.

والقى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية فهر الشريف كلمة الاتحاد رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم السخي للرياضة وتعزيز مكانة المملكة كموطن لرياضة المحركات العالمية، كما قدم شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه وسمو وزير الرياضة ولرئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على اهتمامهم ودعمهم ومتابعتهم المستمرة للرالي والمشاركين فيه.

وقال الشريف: “يسعدني أن أرحب بكم جميعًا في منطقة حائل “مهد الراليات في بلادنا ” لنشهد معًا حفل افتتاح رالي حائل تويوتا الدولي في عامه العشرين الذي يعد محطة مهمة في عالم الراليات، ويأتي حاملًا في طياته أربع بطولات كبرى وهي بطولة العالم للباها وبطولة الشرق الأوسط للباها وبطولة آسيا للدراجات النارية، إضافة إلى بطولة السعودية تويوتا في عامها الخامس”، مؤكدًا أن رالي حائل الدولي أصبح منذ انطلاقته الأولى في فبراير 2006 واحدًا من أبرز المحطات في عالم رياضة المحركات في المنطقة، ويستقطب نخبة من أفضل السائقين في العالم وشهد خلال السنوات القليلة الماضية نموًا كبيرًا.

وأضاف الشريف: إن رالي حائل تويوتا الدولي سيشهد هذا العام وبمناسبة مرور 20 عامًا على انطلاقته الأولى مشاركة نخبة من أبرز أساطير الرالي في المنطقة وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وأحد مؤسسي فريق ” الفيصل للسباقات”، وعبدالله باخشب وأحمد الصبان وعيسى الدوسري والعماني حمد الوهيبي والفائز بأول نسخة للرالي السعودي فرحان الشمري، إضافة إلى ضيف الشرف حسن جميل.

وفي ختام كلمته، قدم الشريف شكره لوزارة الرياضة ولجميع العاملين في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ولجميع الجهات الحكومية المشاركة ولنادي منظمي السباقات السعودي وللشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات على جهودهم الكبيرة لإنجاح هذا الرالي، مرحبًا بالسائقين والفرق المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

إثر ذلك، كرّم سمو أمير منطقة حائل شركاء النجاح من الجهات الحكومية المشاركة بالرالي، فيما أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعد انطلاقة رالي حائل تويوتا الدولي 2025م في نسخته الـ21، واستعرضت أمام سموه سيارات السباق المشاركة على ساحة المغواة وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل.

ورفع سمو أمير منطقة حائل أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على القفزة التنظيمية لرالي حائل الدولي وأعداد المشاركين العالميين بنسبة ١٠٠٪؜ بهذه النسخة العشرين منه، مقارنة بالنسخة الأولى، مسترجعاً سموه شريط الذكريات للنسخة الأولى عندما كانت التحديات كبيرة وكان النجاح مشهوداً بوجود صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وكذلك صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله؛ حيث لم يكن يوجد آنذاك اتحاد للسيارات بالمملكة، واستطاعت حائل أن تسجل اسمها كمهد للراليات الصحراوية بالإصرار والنظرة المستقبلية، حتى وصل الرالي في نسخته الـ 21 إلى أن تكون بطولة فيها عدة بطولات ومراحل لبطولات دولية هي بطولة العالم للباها، وبطولة الشرق الأوسط للباها، وكأس آسيا للدراجات النارية، إضافة إلى بطولة السعودية تويوتا، وذلك بمشاركة أكثر من ٢٢ جنسية يمثلون مختلف دول العالم، و ٩٤ متسابقًا ممن اجتازوا الفحص الفني، وبمشاركة ٨ سيدات، و ٢٩ من مشاركي الدراجات.

وقال سموه: “إن هذه النسخة بحكم حجم المشاركين والإمكانيات والأسماء المتواجدة محليًا وعالميًا هي النسخة الأميز والأقوى “، متطلعًا إلى أن تروى قصتها بكل ما تحمله من أداء وعمل وتناغم مع قدرات وميز المنطقة واتساع ثقافة العاملين باللجان والمجتمع المحلي والجهات المتعاونة نحو احترافية الأداء التنظيمي للراليات ومعانقة العالمية تمرسًا وخبرة وشغفًا.

إثر ذلك، زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، مركز عمليات أمن رالي حائل تويوتا الدولي 2025 ونقطة أمن المغواة، وكان في استقباله مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب العتيبي والقيادات الأمنية في مختلف القطاعات بالمنطقة، واستمع سموه لشرح عن استعدادات الجهات الأمنية المشاركة في تنظيم الرالي وتغطيتها الأمنية بكل دقة بجميع المواقع، منوهًا بدورهم البارز وإسهامهم في إنجاح رالي حائل تويوتا الدولي بنسخة السابقة والحالية.

بعد ذلك انطلقت المرحلة الاستعراضية الخاصة من منطقة “قرين عنز” البالغ مسافتها 5 كيلومترات.