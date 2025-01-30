الأمير خالد بن سلطان وباخشب يرفعان حدة التحدي قبل انطلاق سباق الأساطير برالي حائل

البلاد – حائل

تتجه أنظار محبي رياضة الراليات إلى مدينة حائل عروس الشمال بدءأ من يوم الجمعة، باستضافتها لمنافسات النسخة العشرين من رالي حائل تويوتا 2025 وسط مشاركة استثنائية لأساطير الراليات السعوديين والخليجيين، من بينهم عدد من الأسماء البارزة التي لمعت خلال تاريخ الراليات، وهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، وعبد الله باخشب، وأحمد الصبان وعيسي الدوسري وفرحان الشمري والعماني حمد الوهيبي، وبمشاركة خاصة من حسن جميل.

وخلال مؤتمر صحفي قبل انطلاق السباق، أبدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان استعداده التام لمواجهة البطل عبد الله باخشب والأساطير الاخرين، مشيرًا إلى أن هذا السباق يمثل فرصة كبيرة للفوز على باخشب قائلاً: “أنا متسابق شرس، وقد أتت لي هذه الفرصة للسباق أمام باخشب وأعلنها من هذا المنبر انى سأكتسحه وعلى أمل أن يرتكب أخطاء كي أتمكن من الفوز ولا شيء مستحيل في عالم الراليات”.

وفي ردٍ على سؤال حول إمكانية التغلب على الأمير خالد بن سلطان، قال باخشب: “سأفعل ما يلزم لتحقيق النصر وأثبت خبرتي الطويلة أمام الأمير خالد. لا يهم الطريقة، المهم أنني مستعد لكل السيناريوهات والفوز حليفي”.

فيما عبر المتسابقين الأساطير المتحدثين في المؤتمر الصحفي، عن سعادتهم بالتواجد في حائل والمشاركة في هذه السباق المتميز، وقال العماني حمد الوهيبي: “أنا سعيد بالمشاركة في هذا السباق، والتواجد في في مدينة حائل الجميلة. وهذه فرصة لكي أخوض هذا السباق الذي يجمع هؤلاء الأساطير الذين واجهت بعضهم في سباقات مختلفة”.

من جهته، قال أحمد الصبان: “سيكون سباقاً رائعاً مع هذه النخبة الجميلة، وأعلن أنني على أتم الاستعداد، ورالي حائل بالنسبة لي يعتبر من أجمل الذكريات في مسيرتي”.

وأضاف فرحان الشمري، ابن حائل وأول متسابق يحصد اللقب الأول لرالي حائل قبل 20 عاماً: “بحكم وجود السباق على أرضي وبين جمهوري، اعتقد أنني جاهز، ولن أتردد في بذل جهدي لنيل اللقب والفوز به بعد عشرين عاماً”.

وقال عيسى الدوسري الذي سبق أن فاز بلقب رالي حائل لأربعة نسخ: “أتطلع لخوض التحدي في هذا السباق الأسطوري، ومواجهة تلك الأسماء التي سطرت تاريخاً، ونعد محبي رياضة الراليات بأننا سنقدم سباقاً يسعدهم ويستحق المشاهدة، ونحن نسعى لأن نعطي الجمهور فرصة للاستمتاع بمنافسات رائعة”.