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وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان العلاقات والمستجدات

صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1446 هـ      29 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس، في مقر الوزارة بالرياض، معالي وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، كما جرى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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