نجوم الجولف العالميون يتنافسون على بطولة LIV GOLFالرياض

الرياض- محمد الجليحي

يعود قائد فريق Torque GC خواكين نيمان إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة بافتتاح موسم LIV Golf لعام 2025 في الرياض حاملاً في ذاكرته أجمل لحظات منافسته السابقة في المملكة.

وكان النجم التشيلي قد تألق على أرض المملكة من خلال تحقيقه للقب بطولةLIV Golf جدة، والتي كانت تُعد الجولة الثالثة ضمن موسم دوري LIV Golf في العام الماضي، وذلك بعد شهر واحد من حصوله على لقب LIV Golf Mayakoba. واستطاع نيمان أن يحافظ على سجله المميز على الأراضي السعودية لهذا العام، حيث تمكن من الفوز ببطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية في نادي الرياض للجولف، والتي تعد الحدث العاشر والأخير في السلسلة الدولية لعام 2024، بعد أن تفوق على منافسه في LIV Golf الأسترالي كاميرون سميث في مباراة فاصلة.

• كيف تتحضر للدفاع عن لقبك في المملكة العربية السعودية لعام 2025، وما هي خططك لافتتاح أولى جولات LIV Golfفي الرياض؟

خواكين نيمان: “أتطلع بشوق للمشاركة مجدداً في المملكة. نجحت في الفوز بلقب بطولة السعودية الدولية في ديسمبر الماضي على أرضية ملعب نادي الرياض للجولف، ولدي فكرة واضحة عن الملعب، وأعتقد بأن الأجواء ستكون مشابهة، وأنا متحمس للعودة، كان الحضور الجماهيري مميز، لذلك سيكون الأسبوع ممتعًا بكل تأكيد”.

• ما الذي يعنيه لك الفوز بذلك اللقب، وما هو شعورك بعد تحقيقك للانتصار في مناسبتين بالسعودية؟

خواكين نيمان: “كانت لحظات خاصة جدًا. شعرت حينها بأني كنت ألعب بشكل جيد، وبأني أمتلك فرصة حقيقية للفوز، وكنت قريبًا من ذلك، إلا أن الصعوبة جاءت مع الحفرتين الأخيرتين، بالإضافة إلى الأداء الرائع الذي قدمه كاميرون. كانت تجربة تعلمت منها الكثير، فقد لعبت بشكل مميز في المباراة الفاصلة على الرغم من معاناتي في بعض الضربات القصيرة، ولكن كل ذلك هو جزء من اللعبة. وسعيد بالنتيجة النهائية”.

• باتت تربطك علاقة قوية بالمنطقة بعد فوزك بلقبين في المملكة، ما الذي يعجبك فيما يتعلق بالمنافسة هنا – داخل وخارج أرضية الملعب؟

خواكين نيمان: “قدمت أداءً قوياً في المملكة، وحظيت بتشجيع الجمهور بشكل رائع. بكل بساطة، أنا معجب بالسعودية “.

ويعود الأسترالي كاميرون سميث إلى نادي الرياض للجولف، عازماً على استعادة النصر وتحقيق أفضل النتائج بعد اقترابه من تحقيق اللقب في ديسمبر. وكان حامل لقب البطولة المفتوحة لعام 2022 قد قاد فريقه Ripper GC إلى تحقيق لقب بطولة الفرق في الموسم الماضي ويسعى اليوم إلى بداية قوية دفاعاً عن لقبه.

• بعد أن حصلت على مركز الوصافة في بطولة السعودية الدولية في نادي الرياض للجولف، هل تشعر بأن هناك بعض الأمور التي يجب أن تنجزها؟

كاميرون سميث: “أسعدتني جداً النتائج التي حققتها في اليوم الأخير، إذ لم أتوقع أن أتواجد في قلب المنافسة. أنا من المعجبين بالملعب، وأشعر براحة كبيرة في اللعب على أرضيته، فهناك العديد من الفرص لتسجيل ضربات تحت المعدل، لذلك أتمنى أن أتمكن من العودة إلى هناك وتسجيل بداية مميزة للموسم من خلال خطف اللقب”.

وتقام منافسات بطولة LIV Golf الرياض بنادي الرياض للجولف في الفترة من 6 حتى 8 فبراير 2025، وتم الإعلان على كونها أول بطولة ليلية تقدمها LIV Golf ضمن موسم الدوري لعام 2025. وسيشارك العديد من ألمع نجوم الجولف في البطولة التي تنطلق منافساتها في الساعة 6:15 مساءً يومي الخميس والجمعة و6:05 مساءً يوم الأحد.

وبعد ثلاث سنوات من استضافتها في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، يسطع نجم بطولة LIV Golf لأول مرة في العاصمة الرياض.

وتجمع البطولة بين ألمع نجوم رياضة الجولف ومنهم؛ نيمان وسميث، وحامل اللقب العام للأفراد في موسم LIV Golf لعام 2024 جون رام قائد فريق (Legion XIII)، وعضو قاعة مشاهير الجولف العالمية فيل ميكيلسون قائد فريق (HyFlyers GC)، والفائز بخمس بطولات كبرى بروكس كيبكا قائد فريق (Smash GC)، وحامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2024 برايسون ديشامبو قائد فريق (Crushers GC).