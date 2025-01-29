المرأه صحة و عافية

طريقة عمل عجة البيض بالخضروات

نيفين عباسaccess_time30 / رجب / 1446 هـ      29 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

من أبرز فوائد البيض أنه يزود الجسم بفيتامين د لتعزيز صحة العظام والأسنان والدماغ وتقليل احتمالية الإصابة بسرطان الثدي وسرطان القولون وتحسين الأداء الوظيفي السليم للجهاز المناعي

المقادير اللازمة
4 ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
8 حبات بيض
بصلة مقطعة شرائح
فلفل أخضر مقطع شرائح
حبة طماطم متوسطة مقطعة
١/٢ ملعقة كبيرة سمن
ملح
فلفل أسود

طريقة العمل
يسخن الفرن
تدهن صينية بالسمن أو الزيت
في طبق صغير يوضع البيكينج بودر مع الدقيق ويترك جانب
في طبق أخر يخفق البيض مع الملح والفلفل
تضاف الخضروات وتقلب جيدا
يضاف الدقيق تدريجياً ويخلط
يوضع في صنية الفرن ويدخل الفرن 15-20 دقيقة حتى يصبح لون العجة ذهبي
تقدم ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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