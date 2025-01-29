طريقة عمل عجة البيض بالخضروات

من أبرز فوائد البيض أنه يزود الجسم بفيتامين د لتعزيز صحة العظام والأسنان والدماغ وتقليل احتمالية الإصابة بسرطان الثدي وسرطان القولون وتحسين الأداء الوظيفي السليم للجهاز المناعي

المقادير اللازمة

4 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

8 حبات بيض

بصلة مقطعة شرائح

فلفل أخضر مقطع شرائح

حبة طماطم متوسطة مقطعة

١/٢ ملعقة كبيرة سمن

ملح

فلفل أسود

طريقة العمل

يسخن الفرن

تدهن صينية بالسمن أو الزيت

في طبق صغير يوضع البيكينج بودر مع الدقيق ويترك جانب

في طبق أخر يخفق البيض مع الملح والفلفل

تضاف الخضروات وتقلب جيدا

يضاف الدقيق تدريجياً ويخلط

يوضع في صنية الفرن ويدخل الفرن 15-20 دقيقة حتى يصبح لون العجة ذهبي

تقدم ساخنة