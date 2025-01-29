المرأه صحة و عافية

طريقة عمل جلاش بحشوة الأجبان

نيفين عباسaccess_time30 / رجب / 1446 هـ      29 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الجلاش من الاطباق الجانبيه المميزة والتي يمكن تقديمها مع كافة المشويات

المقادير اللازمة

16 ورقة ورق فيلو او جلاش او بقلاوة
كوب من زيت عباد الشمس
1 كوب حليب

للحشوة
300 جرام جبنة شيدر
300 جرام جبنة موزاريلا
قليل من البقدونس المجفف

مكونات الطبقة العلوية
ملعقة كبيرة زيت
2 ملاعق كبيرة من الزبدة

طريقة العمل

ادهني صينية بالزبدة
صبي ملعقة كبيرة من زيت عباد الشمس داخل الصينية وافرديه جيدًا
قطع 8 بقلاوة حسب حجم الصينية وضعيها على القاعدة
في وعاء للخلط اخلطي زيت عباد الشمس والحليب
ضعي جميع أنواع الجبن على عجينة البقلاوة
ضعي 8 قطع بقلاوة مدهونة بالزبدة حسب حجم الصينية فوقه الجبن
قطعي الصينية
ثم صبي خليط الزيت والحليب
أضيفي ملعقتين كبيرتين من الزبدة المذابة علي الوجه وادهنيها بفرشاة
ضعيها في الفرن حتي تصبح ذهبية اللون
تخرج وتقدم ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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