طريقة عمل جلاش بحشوة الأجبان

الجلاش من الاطباق الجانبيه المميزة والتي يمكن تقديمها مع كافة المشويات

المقادير اللازمة

16 ورقة ورق فيلو او جلاش او بقلاوة

كوب من زيت عباد الشمس

1 كوب حليب

للحشوة

300 جرام جبنة شيدر

300 جرام جبنة موزاريلا

قليل من البقدونس المجفف

مكونات الطبقة العلوية

ملعقة كبيرة زيت

2 ملاعق كبيرة من الزبدة

طريقة العمل

ادهني صينية بالزبدة

صبي ملعقة كبيرة من زيت عباد الشمس داخل الصينية وافرديه جيدًا

قطع 8 بقلاوة حسب حجم الصينية وضعيها على القاعدة

في وعاء للخلط اخلطي زيت عباد الشمس والحليب

ضعي جميع أنواع الجبن على عجينة البقلاوة

ضعي 8 قطع بقلاوة مدهونة بالزبدة حسب حجم الصينية فوقه الجبن

قطعي الصينية

ثم صبي خليط الزيت والحليب

أضيفي ملعقتين كبيرتين من الزبدة المذابة علي الوجه وادهنيها بفرشاة

ضعيها في الفرن حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج وتقدم ساخنة