رسميًا.. الشباب يتعاقد مع الحارس الأوكراني بوشتشان

الرياضةرسميًا.. الشباب يتعاقد مع الحارس الأوكراني بوشتشان صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1446 هـ 29 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن نادي الشباب، اليوم الأربعاء، التعاقد رسميًا مع الحارس الأوكراني هيورهي بوشتشان، قادمًا من نادي دينامو كييف الأوكراني. وقبل انتقاله لصفوف الشباب، ارتدى الأوكراني هيورهي بوشتشان قميص دينامو كييف لمدة 14 عامًا. ولعب الأوكراني هيورهي بوشتشان 177 مباراة مع فريق دينامو كييف، واستقبلت شباكه 164 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة 72 مرة. ويحتل فريق الشباب المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة، قبل انطلاق الجولة الـ 18.