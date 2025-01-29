رسميًا.. البلجيكي ماتيو دامس يعزز صفوف الأهلي

البلاد- جدة أعلن نادي الأهلي، اليوم الأربعاء، التوقيع مع اللاعب البلجيكي ماتيو دامس، حيث مثل النادي في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي رون غورلي.

وأكد الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن عقد اللاعب البلجيكي ماتيو دامس سيكون لمدة 4 سنوات ونصف حتى عام 2029، وسيرتدي القميص رقم 32. يُذكر أن اللاعب دامس البلجيكي وُلد عام 2004، ويبلغ من العمر 20 سنة وهو من خريجي أكاديمية أيندهوفن الهولندية. وخاض صاحب الـ 20 عامًا 32 مباراة مع أيندهوفن ببطولة الدوري الهولندي خلال الموسم الماضي، بينما لعب 3 مباريات هذا الموسم.