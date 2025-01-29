المحليات

ديوان المظالم يتلقى أكثر من 81 ألف مكالمة خلال 2024

صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1446 هـ      29 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 تلقى مركز الاتصال الموحد بديوان المظالم 81,054 مكالمة خلال العام 2024م.

 ويستقبل المركز الموحد بالديوان، الاستفسارات والبلاغات عبر الرقم الموحد 920000553، حيث بلغت نسبة عدد المستفيدين التي قُدمت لهم الخدمة بنجاح من أول اتصال 89 %، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين عن جودة الأداء المقدمة 93% .

 يذكر أن المركز يقدم العديد من الخدمات للمستفيدين، كالاستعلام عن مواعيد الجلسات وحالة الدعاوى، والرد على الاستفسارات المتعلقة بمنصة معين الإلكترونية وإحالة المستفيد للمحكمة، والتأكد من الدائرة المحال إليها القضية وتاريخ تسليم الحكم، والاستعلام عن المعاملات الإدارية والقرارات المالية والوظيفية، واستقبال طلبات الدعم الفني لمنصة معين الإلكترونية وجميع الأنظمة الإلكترونية المتاحة لمنسوبي الديوان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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