ديوان المظالم يتلقى أكثر من 81 ألف مكالمة خلال 2024

الرياض : البلاد

تلقى مركز الاتصال الموحد بديوان المظالم 81,054 مكالمة خلال العام 2024م.

ويستقبل المركز الموحد بالديوان، الاستفسارات والبلاغات عبر الرقم الموحد 920000553، حيث بلغت نسبة عدد المستفيدين التي قُدمت لهم الخدمة بنجاح من أول اتصال 89 %، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين عن جودة الأداء المقدمة 93% .

يذكر أن المركز يقدم العديد من الخدمات للمستفيدين، كالاستعلام عن مواعيد الجلسات وحالة الدعاوى، والرد على الاستفسارات المتعلقة بمنصة معين الإلكترونية وإحالة المستفيد للمحكمة، والتأكد من الدائرة المحال إليها القضية وتاريخ تسليم الحكم، والاستعلام عن المعاملات الإدارية والقرارات المالية والوظيفية، واستقبال طلبات الدعم الفني لمنصة معين الإلكترونية وجميع الأنظمة الإلكترونية المتاحة لمنسوبي الديوان.