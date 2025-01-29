دشّن أعمال ملتقى التدريب والتوظيف الرابع .. محافظ الأحساء: رفع جودة المخرجات والسعي لبناء جيل تقني منافس عالمياً

البلاد ــ الأحساء

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة أمس، ملتقى التدريب والتوظيف الرابع 2025 الافتراضي، بإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، وبتنظيم الكلية التقنية بالأحساء، وبمشاركة الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الثانوية الصناعية بالمحافظة، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري القحطاني، وعميد الكلية التقنية رئيس لجان الملتقى عبدالله الذكرالله، وعميدات الكليات ومدراء المنشآت التدريبية وعدد من الحضور من رؤساء الشركات ورجال الأعمال.

ونوه سموّه بالدعم والاهتمام الكبير المقدم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع التدريب التقني والمهني، لتأهيل أبناء وبنات الوطن وتدريبهم وتوظفيهم في المجالات التقنية والمهنية، وهو ما يُحقق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق تطلعات أبناء وبنات المحافظة ، ورفع جودة المخرجات التدريبية ، والسعي لبناء جيل تقني منافس عالميًا في القطاعات المحورية ذات العلاقة ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد سموّه بتوظيف التقنيات الحديثة في هذه النسخة من الملتقى ليكون افتراضيًا، من أجل تسهيل عملية التوظيف وتوسيع نطاق الوصول للكفاءات، مشيرًا إلى دور التقنيات الحديثة في تسهيل الوصول إلى الفرص الوظيفية والتدريبية، مضيفًا أن الملتقى الافتراضي يعـد خطوة مبتكرة تواكب الاتجاهات العالمية في استخدام التكنولوجيا لدعم تنمية رأس المال البشري، وهو يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير الكفاءات الوطنية وتحقيق التوطين في سوق العمل.

من جانبه أشار مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري القحطاني، إلى أن هذا الملتقى يأتي ضمن مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لدعم وتعزيز جهود التوطين انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقًا لمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا حرص إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المنشآت التدريبية بمحافظة الأحساء على تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات واستشعارها المسؤولية الاجتماعية تجاه المتدربين والمتدربات والخريجين والخريجات والقطاع العام والخاص والمجتمع، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المتميزة، من خلال التكامل مع سوق العمل بتقديم الكفاءات المتميزة ذات المهارات العالية دعمًا لقطاع الأعمال، مضيفًا أن ملتقى التدريب والتوظيف الرابع 2025 الافتراضي جاء بديلًا رقميًا مبتكرًا لعملية التدريب والتوظيف التقليدية؛ ليصبح منصة تدريب وتوظيف تفاعلية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ليكون بيئة افتراضية واقعية، وحلقة الوصل التي تربط جهات التوظيف بالكوادر المؤهلة تقنيًا ومهنيًا من متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالأحساء، التي تسعى تلك الجهات لاستقطابها.

وأعرب القحطاني عن شكره لسمو محافظ الأحساء لهذه الرعاية، التي تعـد حافزًا كبيرًا لنجاح الملتقى وتحقيق أهدافه، ودعمه المستمر، للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، وللمنشآت التدريبية بالأحساء، مقدمًا شكره لرؤساء وأعضاء اللجان المنظمة، وكذلك جميع المشاركين من الشركات وقطاع الأعمال وشركاء النجاح وجميع وسائل الإعلام.

وأكد رئيس لجان الملتقى عميد الكلية التقنية بالأحساء عبدالله الذكرالله، أنه اعتبارًا من اليوم، ولمدة خمسة أيام، تنطلق عملية عقد المقابلات الوظيفية الافتراضية – عن بعد – من خلال المنصات الرقمية نحو 2800 فرصة عمل، في مختلف المجالات والتخصصات من خلال 47 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة خلال الفترة الصباحية، وفي ختام الحفل كرّم سمو محافظ الأحساء الشركاء الداعمين.