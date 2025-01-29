النصر يتوصل لاتفاق مع مهاجم باير ليفركوزن

البلاد- جدة
كشفت تقارير عن توصل نادي النصر إلى اتفاق مع باير ليفركوزن لشراء المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس.
وأكدت شبكة سكاي ألمانيا، أن الصفقة تزيد قيمتها على 60 مليون يورو، وتم الاتفاق الشفهي بين الأطراف، وسيحصل المهاجم النيجيري على راتب بقيمة 15 مليون يورو في الموسم الواحد.
وأوضحت، أن المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس اجتاز الفحص الطبي وهو جاهز للانضمام إلى النصر.
وتأتي تلك الخطوة من جانب إدارة النصر، بعد إعلان رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى صفوف فنربخشة التركي.
وكان فيكتور بونيفاس قد انضم إلى ليفركوزن في صيف عام 2023، قادماً من نادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي، وينتهي عقده مع الفريق الألماني في أواخر عام 2028.
وقاد المهاجم النيجيري فريقه للفوز بالدوري الألماني وكأس ألمانيا، بالإضافة إلى كأس السوبر الألماني في صيف عام 2024.
وسجل فيكتور بونيفاس في الموسم الماضي مع باير ليفركوزن 21 هدفاً وقدم عشر تمريرات حاسمة في 34 مباراة.
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