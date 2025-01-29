“السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري

البلاد ــ الرياض

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” عن إصدار أكثر من 500 ألف سجل عقاري في خمس مدن حول المملكة، تضمَّن كل سجل صك تسجيل ملكية وصحيفة عقارية بمعلومات دقيقة وموقع جغرافي باستخدام البيانات الجيومكانية مع أطوال العقار ومساحاته.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان على المسرح الرئيس لمنتدى مستقبل العقار 2025.

واستعرض الدكتور السليمان مستجدات التسجيل العيني للعقار ومستوى التقدم في أعمال التسجيل الأول في مختلف المناطق المعلنة، مشيرًا إلى أن السجل العقاري وظّف أحدث التقنيات لتسريع عمليات التسجيل العيني للعقار، بالإضافة إلى بناء خارطة عقارية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وبين أنه نُفِّذ أكثر من 66 ألف تصرف عقاري، من خلال منصة السجل العقاري من بينها نقل ملكية وتوثيق الرهون وغيرها من التصرفات العقارية، منوهًا أن السجل العقاري واصل أعماله في الرفع المساحي في مختلف مناطق المملكة لتجهيز الأعمال الجيومكانية للتسجيل العيني للعقار، إذ بلغ إجمالي المساحات التي تم رفعها أكثر من 22 ألف كيلومترٍ مربع من مساحة المملكة.

وكشف الدكتور السليمان عن اعتماد السجل العقاري على التقنيات الحديثة وتسريع التحول الرقمي، حيث تجاوزت نسبة الأتمتة في عملياته قرابة 94%، كما استخدم السجل العقاري الروبوتات لتقليص وقت نقل البيانات من 8 دقائق إلى 25 ثانية.

يذكر أن مشاركة السجل العقاري في منتدى مستقبل العقار في نسخته الرابعة جاءت شريكًا للمستقبل العقاري؛ بهدف تعزيز الوعي بدور السجل العقاري في تطوير قطاع العقار وتعزيز الموثوقية والشفافية، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى الجمهور برؤية السجل العقاري وإستراتيجيته الطموحة الرامية إلى تنمية الثروة العقارية، وتطوير المنظومة من خلال الخدمات العقارية والحلول الرقمية المرتكزة على العميل.