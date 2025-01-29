الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل

البلاد – الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- تستضيف الرياض اليوم الأربعاء، أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، بشعار” مستقبل العمل”، بحضور رفيع المستوى لـ 45 وزيرًا للعمل، ورؤساء وممثلين من المنظمات الدولية المهتمة بأسواق العمل، وحضور ما يزيد عن 5000 مشارك، و200 متحدث من صُنّاع سياسات العمل، والخبراء، والمختصين لأكثر من 100 دولة.

ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات المصاحبة مثل: الاجتماع الوزاري لوزراء العمل “الطاولة المستديرة”، وتوقيع العديد من الاتفاقيات، والمعرض المصاحب.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن الرعاية الكريمة للمؤتمر تعكس التزام المملكة بدعم الجهود الدولية؛ لمواجهة التحديات المتسارعة في أسواق العمل، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى جمع أهم الجهات الفاعلة والمؤثرة في أسواق العمل عالميًا؛ لبناء رؤية مشتركة تدعم النمو المستدام، وتحقق النجاح والازدهار للجميع.