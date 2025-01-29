” الدهام وفيريرا” يكملان قائمة تحدّي الخيالة الدولي في أمسية كأس السعودية 2025

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الرياض – محمد الجليحي

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات كأس السعودية بنادي سباقات الخيل، عن اكتمال قائمة تحدي الخيالة الدولي لهذا العام، المقرر إقامته يوم الجمعة الـ21 من فبراير 2025، وهو اليوم الذي يسبق الحدث الأغنى عالمياً “كأس السعودية” العالمي في نسخته السادسة، بتواجد أقوى الخيل العالمية التي تسعى -على مدار يومين- للفوز بكؤوس هذه النسخة.

وأصدر النادي قائمة تحدي الخيالة الدولي، المكون من أربعة عشر اسماً مناصفة بين الفرسان والفارسات، يتقدّمهم الخيال السعودي محمد الدهام والخيال ريكاردو فيريرا كممثليْن للميدان السعودي؛ عطفاً على سجلات انتصاراتهم المميزة هذا الموسم، حيث حقق الدهام أكثر من 60 فوزاً حتى اليوم.

وتكمن أهمية إقامة هذا التحدي الدولي في التنافس بين الخيالة السعوديين والخيالة العالميين؛ لصقل المواهب وتطوير المستوى وتعزيز الثقة بالنفس؛ مما ينعكس إيجاباً على مستوياتهم مستقبلاً.

وبهذه المناسبة، علّق الخيال محمد الدهام قائلاً: “إن طموح أي خيال سعودي هو شرف المشاركة في أمسية كأس السعودية. وأشكر نادي سباقات الخيل على إتاحة الفرصة، وأتمنى أن أقدم المستوى الذي يليق ببلدي وأن أكون عند حسن الظن”.

وفي السياق نفسه، حصد الخيال ريكاردو فيريرا عدة انتصارات وكؤوس كبرى، منها كأس ولي العهد الفئة الأولى محلياً، وفاز بجوائز مالية تتجاوز أربعة ملايين ريال منذ قدومه إلى المملكة في منتصف شهر أكتوبر العام الماضي 2024. وبينما حقق كل من الدهام فيريرا معظم انتصاراتهما مع إسطبل الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، لفت الأخير الأنظار بفوزه بشعار الإسطبل الأحمر، العائدة ملكيته لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

وتضم قائمة تحدي الخيالة الدولي من فئة الخيالة الذكور لهذا العام كلاً من: محمد الدهام، وريكاردو فيريرا، وجيمس مكدونالد، وجون فلازكويز، وأوشن ميرفي، وتاق أوشيه، وكريستوف سوميليون. بينما ضمت قائمة فئة الفارسات من الإناث كلاً من: مارلين إيون، وريتشل كينج، وهولي دويل، ومانامي ناقشيما، وكيلي ميرز، وصوفيا فيفز، وسيبلي فوقت.

يُذكر أن مجموع جوائز تحدي الخيالة الدولي يصل إلى 100 ألف دولار، يفوز بها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وفقاً لعدد النقاط. وقد سبق أن تُوج عدد من الخيالة البارزين أمثال شين فولي وكيتلين جونز بجائزة هذا التحدي من قبل. وكانت الفرنسية مارلين أون صاحبة المركز الأول في نسخة العام الماضي 2024، بعد أن حصدت 25 نقطة متقدمة على كل من كاميلو أوسبينا وفكتوريا موتا.

وتجدر الإشارة إلى أن آلية احتساب النقاط يتم توزيعها على نحو يضمن تصاعدية المنافسة وتعزيز قوة التحدي، إذ يحصل صاحب المركز الأول على خمس عشرة نقطة، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على عشر نقاط، وثالث المراكز يحصل على خمس نقاط.