الاتفاق ينهي التعاقد مع ستيفن جيرارد

البلاد- جدة

تقترب إدارة نادي الاتفاق من إعلان رحيل المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد عن تدريب الفريق، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق خلال الآونة الأخيرة في مختلف البطولات.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو عبر حسابه على منصة إكس، أن نادي الاتفاق قرر إنهاء التعاقد مع ستيفن جيرارد.

وقاد جيرارد فريق الاتفاق في 55 مباراة، منذ توليه مهمة المدير الفني للفريق، وفاز بـ19 مباراة وتعادل في 16 وخسر في 20 مواجهة، كما سجل فريقه 69 هدفًا واستقبلت شباكه 65 هدفًا في مختلف المسابقات.

ويحتل نادي الاتفاق في الموسم الحالي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بعد مرور 17 جولة من عمر المسابقة.