الرئيسية
/
/
/
/
/
الاتفاق ينهي التعاقد مع ستيفن جيرارد
الرياضة

الاتفاق ينهي التعاقد مع ستيفن جيرارد

صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1446 هـ      29 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تقترب إدارة نادي الاتفاق من إعلان رحيل المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد عن تدريب الفريق، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق خلال الآونة الأخيرة في مختلف البطولات.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو عبر حسابه على منصة إكس، أن نادي الاتفاق قرر إنهاء التعاقد مع ستيفن جيرارد.

وقاد جيرارد فريق الاتفاق في 55 مباراة، منذ توليه مهمة المدير الفني للفريق، وفاز بـ19 مباراة وتعادل في 16 وخسر في 20 مواجهة، كما سجل فريقه 69 هدفًا واستقبلت شباكه 65 هدفًا في مختلف المسابقات.

ويحتل نادي الاتفاق في الموسم الحالي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بعد مرور 17 جولة من عمر المسابقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *