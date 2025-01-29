استثمار الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأمنية والعسكرية

البلاد – الرياض

تحت عنوان” الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته” أقامت كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني لقاءً علميًا، استضافت فيه معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي وعددًا من قيادات الهيئة، وبحضور قائد الكلية اللواء الركن الدكتور عبدالله بن صالح المطردي، وعدد من الضباط والمتخصصين.

يأتي اللقاء ضمن برنامج الضيوف الزائرين للكلية، وتناول أهمية الذكاء الاصطناعي؛ كأداة إستراتيجية لتعزيز الكفاءة في القطاعات الأمنية والعسكرية، ودوره في استثمار البيانات الضخمة لدعم اتخاذ القرارات.

وأكد الدكتور الغامدي خلال اللقاء أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر إستراتيجيتها الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وأن 70% من برامج الرؤية تعتمد بشكل مباشر على هذه الإستراتيجية، مشددًا على أهمية التكامل بين الجهات المختلفة؛ لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم أمن واستقرار المملكة.