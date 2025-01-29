أمير المدينة المنورة يرعى مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين “الهيئة الملكية بينبع” وعدة جهات حكومية وأهلية

المدينة المنورة : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك في حفل أقيم بمركز الملك فهد الحضاري في ينبع الصناعية.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات توقيع مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للكريكيت”، لإدارة وتشغيل مركز الكريكيت في ينبع الصناعية؛ بهدف نشر رياضة الكريكيت ودعم البرامج والبطولات المحلية والدولية، مع التركيز على اكتشاف المواهب وتقديم الدعم الفني والتدريبي.

كما وُقّعت مذكرة تفاهم مع “شركة آلات للتقنيات” – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – لتوفير برامج تدريبية بالتعاون مع كليات ومعاهد الهيئة الملكية، والمساهمة في بناء قدرات الموارد البشرية، وتقديم خدمات مشتركة للمسؤولية المجتمعية ، فيما وقّعت مذكرة تفاهم مع “شركة لوسِد” -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وإتاحة فرص وظيفية للخريجين من خلال برنامج تدريب منتهٍ بالتوظيف.

ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع جامعة طيبة لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتطويرية، وتبادل الخبرات، وتنفيذ المبادرات المشتركة، ودعم برامج المسؤولية المجتمعية.

كما جرى الاتفاق مع شركة اليمامة للصناعات الحديدية على توطين الوظائف الفنية والهندسية، وتوفير فرص تدريب تعاوني سنوية لطلاب كليات ومعاهد الهيئة الملكية.

وأُبرمت مذكرة تعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصّصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة؛ لتعزيز التكامل في تقديم الرعاية الصحية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ تهدف إلى تطوير الأداء المهني في التخصصات الصحية، وتشجيع الكفاءات لتقديم خدمات صحية متميزة.