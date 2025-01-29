أمير المدينة المنورة يرعى فعاليات “مهرجان الزهور والحدائق” بينبع الصناعية

المدينة المنورة : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة أمس، انطلاق فعاليات النسخة الـ 15 لـ “مهرجان الزهور والحدائق” بمدينة ينبع الصناعية، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس بندر بن إبراهيم الخريف.

ويُعد المهرجان الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع، وجهة رئيسة للزوار من داخل المملكة وخارجها، ويجذب بتصاميمه الفنية المميزة من الزهور الطبيعية مختلف فئات المجتمع، ويتيح للكوادر الوطنية إبراز مواهبهم في مجالات الزراعة وتصميم الحدائق.

ويعكس المهرجان روح التنوّع والحيوية للمجتمع بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية المصاحبة.

يُذكر أن المهرجان، سجّل عدة نجاحات عالمية في دوراته السابقة، محققًا أرقامًا قياسية في موسوعة “جينيس” العالمية، مما عزّز مكانته فعالية عالمية المستوى.