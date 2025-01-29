أصغر ملاح: جاهزة للمنافسة في رالي حائل تويوتا الدولي مع والدي خلف الجوعان

حائل- خالد الحامد

يستعد أصغر ملاح مشعل الجوعان لمشاركته الأولى في النسخة الاستثنائية لرالي حائل 2025 نهاية يناير الجاري التي تُعدّ الجولة الأولى من موسم 2025 لكأس العالم لراليات “باها” والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط “باها”.

وأوضح الملاح مشعل الجوعان الذي يعتبر أصغر ملاح في رالي حائل 2025، انه متحمس للمشاركة الأولى له بعد التشجيع والتدريب من والده المتسابق خلف الجوعان، وقال إنه حصل على الرخصة من الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

من جهته، أكد المتسابق خلف الجوعان أحد المشاركين الأوائل في رالي حائل من النسخة الأولى أن رالي حائل دعم الشباب السعودي ووقف إلى جانبهم وصقل مواهبهم وساهم في إبرازهم وشجعهم على المشاركة في رياضة السيارات وممارستهم هوايتهم المفضلة بصورة احترافية تحت غطاء رسمي وفي المكان المخصص لها والمجهز بكامل تجهيزات الأمن والسلامة، مبيناُ أن هذا الموسم سيشهد تنافساً كبيراً خاصة الموسم والذي يعتبر نسخة استثنائية بمشاركة الأساطير في الراليات.

وهنأ المتسابق الجوعان المتسابقين المشاركين في رالي حائل، مشيراً إلى أن رياضة السيارات يهتم بها شريحة كبيرة من شباب المملكة متمنياً للجميع التوفيق، وأن مشاركة ابنه الملاح جاءت نتيجة إقامة الرالي في حائل منذ عدة سنوات وكذلك التدريب المميز بعد أخذه رخصة الملاحة في الرالي.